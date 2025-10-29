Intervista a Baldan l’ex lobbista | Ho denunciato Von der Leyen e le banche mi hanno chiuso i conti
Il 5 aprile 2023, a Liegi, un evento senza precedenti scuote le istituzioni europee: viene depositata una denuncia penale contro la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Al centro delle accuse, avanzate parallelamente anche dal New York Times, c’è una negoziazione condotta in gran segreto via Sms – poi cancellati – con Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer. In ballo, contratti da miliardi di euro per l’acquisto di vaccini Covid. Successivamente, i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, hanno stabilito che la Commissione “non ha fornito una spiegazione plausibile per giustificare il mancato possesso dei documenti richiesti” (ovvero degli Sms scambiati con Bourla). 🔗 Leggi su It.insideover.com
Frédéric Baldan svela i segreti del potere a Bruxelles. Intervista a Marcello Foa - Nel corso dell'intervista Marcello Foa sul nuovo libro di Frédéric Baldan, emergono interrogativi che vanno al cuore della democrazia contemporanea: chi decide davvero in Europa? Scrive money.it