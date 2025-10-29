Intervento del presidente del Garante Privacy Pasquale Stanzione sul caso Report
Le parole del misero uno dell’associazione. Il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, ha chiarito la posizione dell’Autorità in merito alla decisione di sanzionare la trasmissione Report per la diffusione dell’audio della conversazione tra Federica Corsini e Gennaro Sangiuliano. Secondo Stanzione, la pubblicazione dell’audio ha violato il principio di essenzialità dell’informazione, che, in riferimento a comunicazioni di natura privata, «impone criteri di maggiore rigore, come stabilito dall’articolo 15 della Costituzione». Tale principio, ha ricordato, richiede che i giornalisti «evitino la diffusione di dati o dettagli personali non indispensabili, limitandosi a quanto strettamente necessario per l’interesse pubblico». 🔗 Leggi su 361magazine.com
