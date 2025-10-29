Inter U23 Alexiou | Esperienza che mi sta aiutando a crescere

Ilprimatonazionale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christos Alexiou, difensore greco classe 2005, è il protagonista del match-day programme dell’ Inter U23. Il giovane difensore è diventato immediatamente un punto di riferimento del vivaio nerazzurro, uno dei prospetti più promettenti della squadra di Cristian Chivu. Dopo la conquista dello Scudetto Primavera e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter u23 alexiou esperienza che mi sta aiutando a crescere

© Ilprimatonazionale.it - Inter U23, Alexiou: “Esperienza che mi sta aiutando a crescere”

News recenti che potrebbero piacerti

inter u23 alexiou esperienzaInter U23, Alexiou: “In nerazzurro cresciuto in vari aspetti. I momenti più belli qui…” - Le parole del difensore classe 2005 ai canali ufficiali del club nerazzurro raccontando il percorso fatto all'Inter finora ... Si legge su msn.com

inter u23 alexiou esperienzaAlexiou: "Scudetto Primavera e gol in YL tra i ricordi più belli. Ecco in cosa sono cresciuto" - Christos Alexiou, difensore dell'Inter U23, si racconta al Matchday Programme in vista di Inter- msn.com scrive

inter u23 alexiou esperienzaSerie C, Inter U23-Cittadella 0-1: si ferma a 7 la striscia di risultati utili consecutivi - Undicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter U23 Alexiou Esperienza