Inter U23 Alexiou | Esperienza che mi sta aiutando a crescere
Christos Alexiou, difensore greco classe 2005, è il protagonista del match-day programme dell’ Inter U23. Il giovane difensore è diventato immediatamente un punto di riferimento del vivaio nerazzurro, uno dei prospetti più promettenti della squadra di Cristian Chivu. Dopo la conquista dello Scudetto Primavera e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
All’interno del numero dedicato a #InterFiorentina, le parole di Bonny, Vilhjálmsdóttir e Alexiou. Analisi del match, focus tattici, quiz e statistiche imperdibili. - X Vai su X
Fcinter1908: “La gara tra Inter U23 e Renate, inizialmente in programma domenica 12 ottobre, sarà rinviata a causa dei tanti nerazzurri convocati in Nazionale (Alexiou, Cocchi, David, Mosconi, Topalovic)”. Vai su Facebook
Inter U23, Alexiou: “In nerazzurro cresciuto in vari aspetti. I momenti più belli qui…” - Le parole del difensore classe 2005 ai canali ufficiali del club nerazzurro raccontando il percorso fatto all'Inter finora ... Si legge su msn.com
Alexiou: "Scudetto Primavera e gol in YL tra i ricordi più belli. Ecco in cosa sono cresciuto" - Christos Alexiou, difensore dell'Inter U23, si racconta al Matchday Programme in vista di Inter- msn.com scrive
Serie C, Inter U23-Cittadella 0-1: si ferma a 7 la striscia di risultati utili consecutivi - Undicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Da msn.com