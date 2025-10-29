Inter tra il dramma Martinez e la rabbia della Fiorentina
Non inganni la classifica, perché la Fiorentina vale certamente più dei 4 punti faticosamente raccolti nelle prime 8 giornate. Lo sa bene Chivu, che da domenica prepara nei dettagli il ritorno a San Siro dopo 25 giorni. Il dramma che ha coinvolto Pep Martinez ha intristito la vigilia nerazzurra e spento in segno di lutto il microfono dell’allenatore. Il portiere spagnolo non è convocato per stasera (manca anche il terzo portiere Di Gennaro, operato di recente; spazio ai giovani per la panchina). Non c’è Mkhitaryan, che per un mese abbondante esce dalle rotazioni. Avrà più spazio Sucic, già stasera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
