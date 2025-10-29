Inter Thuram verso il recupero | Verona nel mirino

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina il momento di tornare in campo. L’obiettivo è quello di ritrovare la retta via dopo la sconfitta patita a Napoli, dimostrando di avere tutto ciò che serve per competere per lo Scudetto. I nerazzurri vogliono mettere in cascina 3 punti pesanti, sfruttando il pareggio del Milan a Bergamo. La prossima gara è quella con la Fiorentina, in programma oggi 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match estremamente delicato, contro una squadra che sta vivendo un momento di forma complicato e che ha bisogno vitale di un risultato convincente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

