Inter Sommer titolare | due giovanissimi alle sue spalle

Nella giornata odierna del 29 ottobre, l'Inter dovrà affrontare la Fiorentina in occasione della 9ª giornata di campionato di Serie A. Un match particolare, anche per via della tragedia accaduta a Josep Martinez nella mattinata di ieri. Il calciatore, ovviamente, non è stato convocato da Cristian Chivu per la sfida del San Siro e con ogni probabilità non sarà disponibile neanche per le partite contro l'Hellas Verona e quella di Champions League contro il Kairat Almaty. Sommer sarà dunque il titolare della sfida, ma Cristian Chivu è dovuto correre ai ripari convocando due giovanissimi nelle vesti di secondo e terzo portiere (anche Raffaele Di Gennaro non sarà disponibile a causa di un'operazione subita recentemente).

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Vai su Facebook

