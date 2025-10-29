Inter show a San Siro | Calhanoglu e Sucic travolgono la Fiorentina

MILANO – A San Siro l’Inter di Chivu domina e conquista tre punti pesanti contro una Fiorentina volenterosa ma troppo fragile nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, i nerazzurri si scatenano nella seconda parte e vincono 3-0 grazie a Calhanoglu, Sucic e ancora Calhanoglu su rigore. L’Inter parte forte, spinge con Barella e Dimarco, ma trova sulla sua strada un De Gea in serata di grazia. Il portiere viola salva prima su Bastoni e poi su Dimarco, negando due gol praticamente fatti. La Fiorentina resta compatta, cerca spazi in contropiede con Kean, ma la difesa interista non concede nulla. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

