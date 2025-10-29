Inter Pagliuca | Rigore dato al Napoli scandaloso ma non è Calciopoli

Le discussioni e i dibattiti sugli errori arbitrali dell’ultimo weekend di Serie A sono ormai all’ordine del giorno. Eclatante l’errore arbitrale in Napoli- Inter di sabato scorso, con il rigore concesso ai padroni di casa nel primo tempo che ha provocato una marea di polemiche una volta finito il match. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Pagliuca: “Rigore dato al Napoli scandaloso, ma non è Calciopoli”

Altre letture consigliate

#Pagliuca: "Sabato rigore contro l'Inter scandaloso. Se il VAR va usato così, meglio tornare all'antico" - X Vai su X

Il portiere più forte della storia dell'Inter!!! Vai su Facebook

Pagliuca contro il VAR: "Tanto vale tornare all'antico. Su Di Lorenzo rigore scandaloso!" - Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Bologna, ha sollevato un tema quanto mai di attualità nel corso della sua intervista a Il Resto del ... Secondo tuttonapoli.net

Pagliuca: “Rigore Napoli scandaloso. Complotto? Ho vissuto Calciopoli e dico che…” - "Ma come fai a non capire che Di Lorenzo fa un movimento mirato a subire il contatto con Mkhitaryan? Da msn.com

Pagliuca contro il Var: "Doveva facilitare gli arbitri e limitare gli errori, ma accade il contrario" - Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter e legato al Bologna, ha commentato al Resto del Carlino gli episodi arbitrali durante Fiorentina- Come scrive firenzeviola.it