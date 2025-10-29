Inter Martinez nei guai | rischia 7 anni per omicidio stradale

Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla tragica vicenda che colpito il secondo portiere dell’ Inter, Josep Martinez. I FATTI – “ Dopo aver urtato con il suo Suv elettrico nuovo di zecca un 81enne della zona, Paolo Saibene, il portiere spagnolo era sotto shock, le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter martinez nei guai rischia 7 anni per omicidio stradale

