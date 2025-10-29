Inter Marotta | Incidente Martinez? Fatto delicato vicini a famiglia vittima e a nostro portiere

(Adnkronos) – Giuseppe Marotta parla dell'incidente che ha coinvolto ieri Josep Martinez, in cui è rimasto ucciso un anziano di 81 anni, investito dall'automobile guidata del secondo portiere nerazzurro. "Come sta Martinez? È un fatto grave, delicato. Siamo chiaramente vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore, che conosciamo .

