Inter Luis Alberto su Inzaghi | Senza Covid la Lazio avrebbe vinto

In un’intervista a Flashscore, Luis Alberto, ha ricordato la stagione in cui, sotto la guida di Simone Inzaghi – ex tecnico dell’Inter -, la Lazio sfiorò lo scudetto prima dello stop imposto dal Covid. LAZIO – “Ho dei ricordi molto belli. Il secondo anno è stato un po’ straordinario perché sono riuscito L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Luis Alberto su Inzaghi: “Senza Covid, la Lazio avrebbe vinto”

Scopri altri approfondimenti

?Da Dimarco a Luis Henrique: l'Inter in volo verso Napoli Vai su Facebook

#Martinez, Diouf, Bisseck e Luis Henrique scalpitano: vogliono convincere l'Inter e #Chivu - X Vai su X

Luis Alberto: “Senza il Covid avremmo potuto vincere lo scudetto. Inzaghi come un…” - "Sicuramente non è lo stesso di adesso perché è migliorato molto, ma è stato straordinario", dice Luis Alberto su Inzaghi ... Da msn.com

"Inzaghi come un padre". Luis Alberto ricorda: "Alla Lazio abbiamo lottato per lo Scudetto" - "Siamo stati quasi in grado di lottare per lo scudetto, cosa molto difficile per la Lazio perché in Italia ci sono squadre che erano sopra. Scrive tuttomercatoweb.com

Luis Alberto: «Alla Lazio ho dei bellissimi ricordi. Eravamo un grande gruppo e ci siamo divertiti molto a giocare insieme. Inzaghi? Ecco cosa penso» - Luis Alberto in una lunga intervista a Flashscore si è soffermato sulla sua esperienza con la Lazio utilizzando solo parole positive. Da lazionews24.com