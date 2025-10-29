Inter Giuseppe Pastore | Chivu equilibrato anche nella comunicazione

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante il podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha espresso la sua opinione sull’allenatore dell’ Inter, Cristian Chivu. In particolare, il giornalista ha posto l’accento sull’approccio mediatico e comunicativo del tecnico romeno. Chivu, durante le conferenze stampa e le interviste post-partita, ha sempre mantenuto un atteggiamento equilibrato, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Giuseppe Pastore: “Chivu equilibrato anche nella comunicazione”

