Il turno infrasettimanale della 9ª giornata porta con sé diverse sfide interessanti, come quella tra Inter e Fiorentina che si terrà a partire dalle ore 20:45 del 29 ottobre. Una partita delicata per i nerazzurri da ogni punto di vista, e non solo per la classifica di Serie A. L’Inter affronterà questa sfida con un certo dolore al petto, data la disgrazia che ha colpito il secondo portiere Josep Martinez che, nella mattinata di ieri, è stato protagonista di un incidente che ha causato la morte di un anziano in carrozzina elettrica. In questa giornata, dunque, i nerazzurri si riuniranno con il pensiero attorno al proprio compagno di squadra e ai familiari della vittima. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Fiorentina, Streaming gratis: dove vedere la Serie A in diretta live e formazioni ufficiali