Inter-Fiorentina Sky o Dazn? Chi trasmetterà la sfida

Ilnerazzurro.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter-Fiorentina Sky o Dazn. Inter-Fiorentina, valida per la 9ª giornata di campionato, si giocherà questa sera mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida promette emozioni e spettacolo. Ecco dove vederla. Inter-Fiorentina Sky o Dazn?. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e Sky, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni azione in tempo reale, sia in TV che in streaming. Ecco tutte le opzioni per guardare la partita: DAZN: disponibile su smart TV attraverso l’app ufficiale, e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet;. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

inter fiorentina sky daznInter-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Fiorentina si gioca oggi alle 20:45 a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A. Riporta fanpage.it

inter fiorentina sky daznInter-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Inter- Si legge su sport.virgilio.it

inter fiorentina sky daznInter-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu, a caccia di riscatto dopo il ko contro il Napoli, ospitano al Meazza la Viola di Stefano Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Sky Dazn