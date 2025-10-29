Inter-Fiorentina Sky o Dazn? Chi trasmetterà la sfida
Inter-Fiorentina Sky o Dazn. Inter-Fiorentina, valida per la 9ª giornata di campionato, si giocherà questa sera mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida promette emozioni e spettacolo. Ecco dove vederla. Inter-Fiorentina Sky o Dazn?. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e Sky, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni azione in tempo reale, sia in TV che in streaming. Ecco tutte le opzioni per guardare la partita: DAZN: disponibile su smart TV attraverso l’app ufficiale, e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet;. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
