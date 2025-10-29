Inter Fiorentina si rinnova il duello tra Sommer e De Gea Le statistiche a confronto

Inter News 24 Inter Fiorentina: le statistiche di Sommer e De Gea a confronto. Chi vincerà l’attesissimo duello a distanza tra portieri?. La Fiorentina di Stefano Pioli arriva a San Siro in un momento estremamente delicato della stagione. La squadra viola, infatti, rischia di eguagliare un primato negativo nella propria storia: nove partite consecutive senza vittorie dall’inizio del campionato. Una serie che fotografa le difficoltà di un gruppo partito con ambizioni europee ma presto precipitato nei bassifondi della classifica. Il prossimo impegno contro l’ Inter rappresenta per i toscani una sfida ad alta tensione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, si rinnova il duello tra Sommer e De Gea. Le statistiche a confronto

