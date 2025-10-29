Brambilla: "La Juve è forte e ha giocatori di qualità, io ho solo ...Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti. Meloni: 'Invasione dei ...Elezioni in Olanda, exit poll: i liberali di Jetten davanti a ...Parma, Cuesta soddisfatto. Delprato recrimina: “Il gol della Roma è ...La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione di Alex CotoiaAbusi su un paziente che si era rivolto a lui per il certificato ...Matilde Lorenzi, aperto un procedimento penale sull’incidente: ...Sangiorgi a Radio2: “Mentre tutto scorre l’ho scritta sul tram mentre ...Roma, Gasperini: «Dybala? Sta veramente bene così come tutta la ...Morte fratello Andrea Delogu, cosa è successo a Evan: la dinamica ...“Missile nei cieli italiani”. Segnalazione shock: cosa succede. Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Arezzo, cane smarrito e impaurito recuperato in autostrada: la Polizia lo salva con un panino

Un cane smarrito e impaurito è stato recuperato dalla Polizia Stradale ad Arezzo grazie a un panino ... ► virgilio.it

Coppa Italia Serie C, il Rimini esce all

Il Rimini esce al debutto dalla Coppa Italia Serie C, venendo sconfitto 3-0 a Ravenna nei sedicesi... ► riminitoday.it

Andrea Delogu, morto il fratello 18enne in un incidente in moto nel riminese

Da quanto si apprende, il 18enne è morto a seguito di un incidente in moto, la cui dinamica deve an... ► ildifforme.it

LIVE Conegliano Chieri 0 1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere costrette alla rimonta dopo aver perso 23 25 il primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Diagonale corta di Sillah. 4-4 Colpo di Cekulaev. 4-3... ► oasport.it

La Roma vince e va in testa col Napoli: il centrosud in fuga. La Juve senza Tudor sputa l’anima (prima non succedeva)

La Roma vince e va in testa col Napoli: il centrosud va in fuga. La Juve senza Tudor sputa l’anima ... ► ilnapolista.it

Spaccata in San Felice, usato masso del cantiere: il ladro fermato in azione

Bologna, 29 ottobre 2025 – Ha preso un masso e l’ha lanciato con violenza contro la vetrata di ingr... ► ilrestodelcarlino.it

Sangiorgi a Radio2: “Mentre tutto scorre l’ho scritta sul tram mentre facevo il pendolare a Milano”

ROMA – Giuliano Sangiorgi (foto) è intervenuto ieri a Radio2, ospite di “Music Room” con Julian Bor... ► lopinionista.it

Biancofiore: "Un danno all

"Il 'no' della Corte dei conti al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto di Messina è un c... ► iltempo.it

Roma, Gasperini: «Dybala? Sta veramente bene così come tutta la squadra, il morale è molto alto. Stiamo attraversando un ottimo momento»

Roma, Gasperini non ha dubbi e svela a Sky: «Dybala? Sta veramente bene così come tutta la squadra,... ► calcionews24.com

[PS2/ANDROID] PSX2 – L’Emulatore PlayStation 2 per Android: La Nuova Versione 1.1.1 è QUI!

Buone notizie per gli appassionati di retro-gaming! PSX2, l’emulatore PlayStation 2 per dispositivi... ► gamesandconsoles.net

DIRETTA Serie A, tutta la nona giornata di campionato: Bonazzoli sblocca subito Genoa Cremonese LIVE

Dopo i due anticipi di ieri, tra le 18.30 e le 20.45 scendono in campo le altre squadre impegnate p... ► calciomercato.it

Palazzo Santo Spirito si aggiudica «4 Hotel» di chef Barbieri

IL PREMIO. L’hotel in via Tasso a Bergamo ha festeggiato la vittoria nel format di Sky. Zambanini:... ► ecodibergamo.it

Runjaic a DAZN: «Non contento per il risultato ma buona prestazione. I rigori hanno comunque condizionato un po’ la partita»

di Redazione JuventusNews24Runjaic a DAZN: «Non contento per il risultato ma buona prestazione». Le ... ► juventusnews24.com

Veroli, conferenza “Il tesoro della cattedrale di Veroli e il nuovo riallestimento”

Il tesoro della cattedrale di Veroli è al centro del sesto appuntamento del ciclo “Dall’abbazia al... ► frosinonetoday.it

Schifani: "La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza"

«Una decisione che sa molto di ingerenza e che rischia di paralizzare l’azione di governo, ostacolan... ► gazzettadelsud.it

Nico, la comunità si stringe alla famiglia per l

È arrivato il giorno dell'ultimo addio al piccolo Nico. L’Amministrazione comunale, per testimonia... ► reggiotoday.it

Ponte sullo Stretto: la Corte dei conti nega il visto di legittimità a delibera Cipess

Arriva un altro stop tecnico alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei c... ► reggiotoday.it

Separazione delle carriere: dopo il via libera scontato, la battaglia si sposta sul referendum

Riceverà domani il via libera definitivo del Senato la riforma che introduce in Costituzione la sep... ► lanotiziagiornale.it

Roma Parma 2 1, le pagelle: Hermoso (7) stappa il match, Dovbyk risponde presente

La Roma non si ferma e resta in vetta alla classifica, in condivisione col Napoli, grazie al success... ► ilmessaggero.it

Conferenza stampa Vlahovic post Juve Udinese: «Vorrei fare 100 gol a stagione. Contratto? Mai dire mai ma penso al presente. Sull’esonero di Tudor…»

di Marco BaridonConferenza stampa Vlahovic post Juve Udinese: le sue dichiarazioni dopo il match del... ► juventusnews24.com

Evan, il fratello di Andrea Delogu, è morto in un incidente stradale: aveva 18 anni

Evan Delogu, fratello della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu (attualmente impegna... ► metropolitanmagazine

Uccise il padre per difendere la madre, assoluzione definitiva per Alex Cotoia: “Può cominciare a vivere”

La Corte di Cassazione ha confermato oggi la sentenza di assoluzione per Alex Cotoia emessa dalla C... ► fanpage.it

Morte fratello Andrea Delogu, cosa è successo a Evan: la dinamica dell’incidente spaventoso

Un grave incidente ha scosso la comunità di Bellaria Igea Marina, nel riminese, portando via un gio... ► thesocialpost.it

Serie A, Roma Parma 2 1: giallorossi in vetta con il Napoli

La Roma ha superato per 2-1 il Parma nella gara disputata all’Olimpico e valida per la nona giornat... ► lapresse.it

Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 2-1 e valido pe... ► calcionews24.com

Basket, la Reyer Venezia torna in vincere in EuroCup, battuta Slask Wraclow

Torna alla vittoria nella EuroCup 2025-2026 l’Umana Reyer Venezia. La squadra veneta è riuscita a s... ► oasport.it

Calcio, il Ravenna piega il Rimini e si guadagna gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C

Al Benelli il Ravenna si aggiudica per 3-0 il derby col Rimini e accede agli ottavi di finale di C... ► ravennatoday.it

Stramaccioni su Inter Fiorentina: «Chivu sceglie Pio per diverse ragioni, non solo per turnover»

di Redazione Inter News 24Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter ed ora commentatore di DAZN, ha espres... ► internews24.com

Napoli, attenzione alla Roma: i giallorossi rispondono presente e lanciano un chiaro messaggio!

La Roma continua a sorprendere. Con la vittoria di oggi contro il Parma, la squadra di Gian Piero G... ► spazionapoli.it

Pubblico impiego, firmato il CCNQ 2025/27: primo passo per rinnovo contratti. CIDA non firma, “DSGA esclusi dall’area dirigenziale”

Il 28 ottobre 2025 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la defi... ► orizzontescuola.it

Serie A, i risultati delle 18.30: la Juventus si rilancia, il Como supera il Verona

Nona giornata di Serie A molto intensa in questo mercoledì 29 ottobre, con tre sfide che si sono di... ► sololaroma.it

Sara Russo premiata a Mugnano di Napoli: è la più giovane campionessa de La Ruota della Fortuna

Sara Russo, 19 anni, è la più giovane campionessa de La Ruota della Fortuna: premiata quest'oggi da... ► fanpage.it

Roma, finto circolo culturale trasformato in locale notturno abusivo: da chi era frequentato

Sospesa per dieci giorni un'associazione culturale di Anzio-Nettuno trasformata in locale notturno a... ► virgilio.it

Andrea Delogu, la morte del fratello: Ballando con le stelle, cosa succede adesso

Una serata che doveva essere festa, risate, musica. Invece, un’ombra improvvisa ha attraversato il ... ► caffeinamagazine.it

Musetti inciampa... sull

Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner è arrivato il debutto negativo di Lorenzo Musetti nel 'Role... ► gazzettadelsud.it

Montecarlo, il Principe Alberto II percorre il percorso a cronometro della Vuelta a España 2026

Il Sovrano ha percorso il percorso di 9,6 chilometri che darà il via al Giro di Spagna il 22 agost... ► ilgiornaleditalia.it

Ciucci reagisce al veto sul Ponte dello Stretto: "Sorpresa dalla Corte dei Conti, agito nel pieno rispetto delle norme"

«Abbiamo accolto con grande sorpresa l'esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei co... ► gazzettadelsud.it

Il trucco per viaggiare gratis: novità sensazionale

Viaggiare gratis è il sogno della maggior parte dei cittadini. Una novità dell’ultim’ora fa sognare... ► temporeale.info

LIVE Musetti Sonego 6 3, 3 6, 1 6, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: un super torinese in ottavi, attenzione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS Si chiude qui la DIRETTA ... ► oasport.it

DIRETTA / Inter Fiorentina 0 0, segui il live di Firenzetoday

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 20:43 A dirigere la partita sarà Simone Sozza della sezione d... ► firenzetoday.it

Twitter chiude per sempre: cosa succede dal 10 novembre

Il 10 novembre segnerà ufficialmente la chiusura del dominio twitter.com, storico indirizzo del soc... ► ilgiornale.it

Preghiera della sera 29 Ottobre 2025: “Vieni in questa casa”

“Vieni in questa casa”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla g... ► lalucedimaria.it

Ponte Messina: Carrà (Lega),

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Dispiace che qualche giudice preferisca remare contro il progresso del ... ► iltempo.it

Il Pd provinciale invia una lettera a Giani: "Ci sia un aretino in giunta"

Il Pd provinciale di Arezzo chiede a gran voce un assessore regionale del territorio. E lo fa form... ► arezzonotizie.it

Salerno, San Martino: castagne e vino dal 7 al 9 novembre 2025

San Martino Castagne e Vino si appresta a vivere la sua dodicesima edizione con un programma che pre... ► 2anews.it

Condò sul match tra Inter e Fiorentina: «L’attacco di Chivu è cambiato, ora c’è profondità e niente crolli finali»

di Redazione Inter News 24Condò si sofferma sui centravanti nerazzurri sottolineando quanto sia cres... ► internews24.com

Dalila Marchesini e Oleg Antonov si raccontano a Volley Night! LIVE news e aggiornamenti

È tempo di grande volley su Volley Night, il magazine condotto da Simona Bastiani e Luciano De Grego... ► oasport.it

Verbania, maxi sequestro da mezzo milione di euro a 3 persone: tutto è partito dalla dichiarazione dei redditi

Sequestrati beni per oltre 500 mila euro a tre persone condannate per reati violenti e droga: è la p... ► virgilio.it

Ucciso da colpo di pistola di un agente, procura di Pavia guidata da Mario Venditti archiviò: “L’inchiesta va riaperta”

Abbiategrasso (Milano) – Più di nove anni fa, il 24 marzo 2016, Soufiane Ech Chafiy, che era in aut... ► ilgiorno.it

Sinner scoppia a ridere di fronte al gesto “italiano” di Bergs: che show in campo a Parigi

Durante la vittoria su Bergs al Masters di Parigi, Sinner si è lasciato andare a una risata per il ... ► fanpage.it

Cinema italiano in lutto, è morto così: l’annuncio all’improvviso

Un profondo senso di tristezza ha attraversato il mondo dell’arte e dello spettacolo. La notizia di... ► thesocialpost.it

I parigini tengono ma restano in testa alla Ligue 1

2025-10-29 22:02:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Paris Saint-Ge... ► justcalcio.com

Ferrara, maxi controlli della Polizia Stradale: 91 multe e 19 patenti ritirate

La Polizia Stradale di Ferrara ha sanzionato 91 automobilisti per uso del cellulare e mancato uso de... ► virgilio.it

Amelia, aggredisce i Carabinieri durante un controllo in centro: arrestato 45enne con hashish e marijuana

Un 45enne è stato arrestato dai Carabinieri di Amelia per spaccio e resistenza: trovato con hashish ... ► virgilio.it

Eurolega, Virtus di nuovo in campo contro il Bayern: dove vederla in tv

Monaco di Baviera, 29 ottobre 2025 - Continua il giro d’Europa della Virtus. Dopo la sfida di Kauna... ► sport.quotidiano.net

Juventus: Spalletti assente all’Allianz

Funerali a Empoli Luciano Spalletti non sarà sugli spalti dell’Allianz Stadium per Juventus-Udines... ► ilprimatonazionale.i

Juve Udinese, Brambilla a DAZN: «Yildiz? Tutti i giocatori di talento bisogna lasciarli liberi di trovare lo spazio che loro credono. Questa squadra sta vivendo…»

Juve Udinese, Brambilla ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: «Yildiz? Tutti i giocatori di ta... ► calcionews24.com

No della Corte conti al Ponte, il governo: Intollerabile invadenza”

La Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess n. 41/2025, che approvava... ► lidentita.it

Omicidio di Collegno, Alex Cotoia assolto in via definitiva: ‘Legittima difesa putativa’

Perché la Cassazione ha assolto definitivamente Alex Cotoia? La Corte di Cassazione ha posto la ... ► notizieaudaci.it

Hermoso e Dovbyk stendono il Parma. La Roma aggancia il Napoli

Una Roma attenta e concreta, fatica con il Parma all'Olimpico, ma vince 2-1 con un bel secondo temp... ► iltempo.it

Festival della Cassoeula, dove si mangia la più buona? I 6 ristoranti in gara nel Lecchese

Torna una delle sfide più gustose dell'intera Lombardia. E il territorio lecchese si giocherà al m... ► leccotoday.it

Matilde Lorenzi, aperto un procedimento penale sull’incidente: servirà a chiarire la dinamica

"Dobbiamo trarre insegnamento dalla nostra immensa tragedia con l'obiettivo che in futuro venga ana... ► ildifforme.it