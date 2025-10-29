Inter Fiorentina sarà anche Lautaro contro Kean | i precedenti sono a favore di…

Inter Fiorentina. Ogni volta che affronta la Fiorentina, Lautaro Martinez sembra accendersi. L’attaccante argentino, da quando è arrivato in Italia, ha già segnato otto reti contro i viola, rendendoli la sua vittima preferita dopo Cagliari (12 gol) e Milan (9). Numeri che raccontano la capacità del Toro di incidere nelle partite chiave, soprattutto quando si gioca a San Siro. Per Cristian Chivu, il suo capitano resta il punto di riferimento offensivo imprescindibile, l’uomo da cui può partire la riscossa dopo la sconfitta di Napoli. Contro la Fiorentina, Lautaro non ha solo una tradizione favorevole, ma anche un rendimento costante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it