Pochi minuti ancora e poi sarà Inter -Fiorentina. I nerazzurri di Cristian Chivu affronteranno i viola di Stefano Pioli a San Siro nel turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di Serie A. Appuntamento da non fallire per Lautaro Martinez e compagni per rimanere attaccati ai piani alti della classifica e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter-Fiorentina, Sabato: “Tre ko già ora non sono pesanti, la squadra di Chivu è forte e non mi preoccupa”