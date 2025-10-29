Inter-Fiorentina probabili formazioni | sorpresa Bisseck centrale?
Inter-Fiorentina probabili formazioni. Dopo la sconfitta per 3-1 al “Maradona” e le roventi polemiche per il rigore inesistente assegnato al Napoli su segnalazione dell’assistente Bindoni, l’Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo. I nerazzurri, scivolati al quarto posto in una classifica cortissima, vogliono reagire subito nel turno infrasettimanale che li vedrà opposti alla Fiorentina. Fischio d’inizio questa sera mercoledì 29 ottobre alle 20.45 a San Siro. Inter, rabbia e orgoglio: Chivu pensa a quattro cambi. La sconfitta di Napoli ha lasciato scorie non solo mentali, ma anche fisiche. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
