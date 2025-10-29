Inter-Fiorentina probabili formazioni | Chivu sceglie in attacco

Archiviata la sconfitta per 3-1 con il Napoli, per l’Inter è tempo di tornare in campo. L’obiettivo è quello di ritrovare la retta via sin da subito, dimostrando di aver assorbito e capito la lezione subita al Diego Armando Maradona. I nerazzurri vogliono lanciare un messaggio alla concorrenza per le prime posizioni della graduatoria, sfruttando il pareggio del Milan sul campo dell’Atalanta. Per farlo, è però necessario mettere al tappeto la Fiorentina, gara in programma oggi 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita estremamente delicata, contro un cliente che ha vitale bisogno di 3 punti data una classifica deficitaria. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

