Inter-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Scende in campo l’Inter. Il club nerazzurro ospita oggi, mercoledì 28 ottobre, la Fiorentina – in diretta tv e streaming – a San Siro nella decima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta, con tanto di polemiche, del Maradona, dove il Napoli si è imposto 3-1 nel big match . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

inter fiorentina orario probabili formazioni e dove vederla in tv

© Ildifforme.it - Inter-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Argomenti simili trattati di recente

inter fiorentina orario probabiliInter-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Fiorentina si gioca oggi alle 20:45 a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A. Riporta fanpage.it

inter fiorentina orario probabiliInter-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro. Thuram e Mkhitaryan out - L'Inter torna a San Siro dopo tre trasferte consecutive tra campionato e Champions (Roma, Union Sg e Napoli) e ospita la Fiorentina di Pioli nel turno infrasettimanale valido per la ... Segnala msn.com

inter fiorentina orario probabiliInter-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I nerazzurri vogliono dimenticare il ko di Napoli, i toscani ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Fiorentina Orario Probabili