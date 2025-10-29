Inter Fiorentina occhi puntati su Lautaro Martìnez L’argentino guida la riscossa nerazzurra

Inter News 24 Inter Fiorentina: Lautaro Martìnez sarà l’osservato speciale della sfida. Per portare a casa i tre punti, il suo apporto sarà fondamentale. L’Inter si prepara alla delicata sfida contro la Fiorentina con una certezza in più: il carisma e la leadership di Lautaro Martínez. Come riportato dal Quotidiano Sportivo, l’attaccante argentino resta il punto di riferimento assoluto della formazione di Cristian Chivu, nonostante le difficoltà delle ultime settimane e il momento di tensione seguito alla sconfitta di Napoli. Lautaro, numeri da leader tra Serie A e Champions League. Il QS evidenzia come i numeri di Lautaro parlino da soli: 21 gol realizzati nell’anno solare e 11 reti in Champions League nel 2025, dati che confermano la sua centralità nel progetto tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

