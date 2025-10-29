Inter Fiorentina nuovi volti tra i convocati Chi è il portiere che sostituirà l’assente Josep Martìnez

Inter News 24 Inter Fiorentina: i nerazzurri attingono alle proprie giovanili per le convocazioni. In lista sarà presente un classe 2007. In vista della sfida tra Inter e Fiorentina, valida per la nona giornata di Serie A e in programma questa sera alle 20:45 a San Siro, Cristian Chivu ha deciso di coinvolgere alcuni giovani talenti del settore giovanile nerazzurro. Le numerose assenze nel reparto portieri, con Josep Martinez e Di Gennaro entrambi indisponibili, hanno spinto il tecnico rumeno ad attingere dalla Primavera per completare la lista dei convocati. Giovani in panchina: Calligaris e Taho pronti alla prima esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, nuovi volti tra i convocati. Chi è il portiere che sostituirà l’assente Josep Martìnez

