Inter Fiorentina molti dubbi nella testa di Pioli | il tecnico pensa a stravolgere l’undici titolare

Inter Fiorentina: tutte le possibili novità in vista di questa sera tra le fila di Stefano Pioli, che sta studiando il modo migliore per interpretare la sfida. La Fiorentina di Stefano Pioli si prepara alla delicata trasferta di San Siro contro l'Inter, valida per la nona giornata di Serie A. Il tecnico viola, ancora a caccia del primo successo stagionale, affronta la sfida con molte incertezze e poche certezze, come riportato da Tuttomercatoweb. La partita contro i nerazzurri assume un valore particolare: non è un derby in senso stretto, ma rappresenta per Pioli un crocevia fondamentale per dare una svolta al proprio percorso in campionato.

