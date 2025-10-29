Inter Fiorentina LIVE | Inter aggressiva in questo avvio di partita Lautaro ci prova di testa
di Dario Bartolucci Inter Fiorentina LIVE: la cronaca testuale del match di San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Pioli!. Tutto pronto a San Siro per Inter Fiorentina, la sfida di stasera valevole per la 9^ giornata della Serie A 202526. Nerazzurri chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di sabato contro il Napoli per 3 ad 1. La Viola di Pioli naviga in cattive acque a livello di classifica, ed è reduce dal pareggio rimediato contro il Bologna per 2 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 13? Contrasto tra Gudmundsson ed il capitano nerazzurro che rimane a terra per diversi secondi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#InterFiorentina: #Viti sostituisce #Ranieri, coppia inedita a centrocampo #Fiorentina #Pioli - X Vai su X
Inter vs Fiorentina alle 20:45. Chi schierare al Fantacalcio? Le probabili formazioni, l'elenco degli indisponibili e tutti i dettagli sul match Vai su Facebook
Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo la sconfitta di Napoli, l'Inter vuole riprendere la sua marcia in campionato e ospita una Fiorentina desiderosa di trovare la sua prima vittoria in questo campionato. sport.sky.it scrive
LIVE - Inter-Fiorentina 0-0, 11': primi due squilli per Lautaro Martinez di testa, pallone sempre fuori misura - Altro colpo di testa di Lautaro nel mezzo della mischia in area, palla alta. Come scrive fcinternews.it
Inter-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive