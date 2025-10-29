Inter Fiorentina LIVE | 2-0 una magia di Sucic fa raddoppiare i nerazzurri! Grande rete del giocatore croato
di Dario Bartolucci Inter Fiorentina LIVE: la cronaca testuale del match di San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Pioli!. Tutto pronto a San Siro per Inter Fiorentina, la sfida di stasera valevole per la 9^ giornata della Serie A 202526. Nerazzurri chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di sabato contro il Napoli per 3 ad 1. La Viola di Pioli naviga in cattive acque a livello di classifica, ed è reduce dal pareggio rimediato contro il Bologna per 2 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 70? Magia incredibile di Sucic con la suola da centroarea che scarta due giocatori e insacca il pallone. 🔗 Leggi su Internews24.com
