Inter Fiorentina LIVE | 0-0 riprendono le ostilità a San Siro! Riprende il match
di Dario Bartolucci Inter Fiorentina LIVE: la cronaca testuale del match di San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Pioli!. Tutto pronto a San Siro per Inter Fiorentina, la sfida di stasera valevole per la 9^ giornata della Serie A 202526. Nerazzurri chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di sabato contro il Napoli per 3 ad 1. La Viola di Pioli naviga in cattive acque a livello di classifica, ed è reduce dal pareggio rimediato contro il Bologna per 2 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 46? Le squadre ritornano sul rettangolo di gioco esattamente con gli stessi 11 che hanno iniziato la gara. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, dopo 45' Inter-Fiorentina 0-0, Bologna-Torino 0-0 e Genoa-Cremonese 0-1 Alle 18.30: Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 Vai su Facebook
#LIVE #InterFiorentina #SanSiro #SerieA - X Vai su X
LIVE Inter-Fiorentina 0-0 Serie A 2025/2026: Inter-Fiorentina: 0-0 Primo Tempo - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it
LIVE - Inter-Fiorentina 0-0, intervallo: squadre a riposo, i nerazzurri creano ma latitano nel guizzo vincente - Sozza fischia la fine del primo tempo: squadre a riposo sul punteggio di 0- Secondo fcinternews.it
LIVE - Inter-Fiorentina 0-0, 24': la squadra di Pioli sta provando a uscire progressivamente dal guscio - Intervento un po' incerto di Sommer in uscita su punizione, il portiere nerazzurro ritrova però tranquillamente il pallone. Secondo fcinternews.it