Inter Fiorentina LIVE | 0-0 Inter molto aggressiva in questo avvio di ripresa! Gli uomini di Chivu a caccia del vantaggio
di Dario Bartolucci Inter Fiorentina LIVE: la cronaca testuale del match di San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Pioli!. Tutto pronto a San Siro per Inter Fiorentina, la sfida di stasera valevole per la 9^ giornata della Serie A 202526. Nerazzurri chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di sabato contro il Napoli per 3 ad 1. La Viola di Pioli naviga in cattive acque a livello di classifica, ed è reduce dal pareggio rimediato contro il Bologna per 2 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 56? Ancora Inter a insidiare De Gea che mette in angolo la gran girata di Bisseck dal limite! Posizionamento perfetto dello spagnolo 54? De Gea strepitoso su Dumfries! Gran tiro al volo dell’olandese deviato dall’ex Manchester United. 🔗 Leggi su Internews24.com
