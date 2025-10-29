Inter Fiorentina LIVE | 0-0 De Gea nega il gol a Bastoni! La squadra di Chivu insiste
di Dario Bartolucci Inter Fiorentina LIVE: la cronaca testuale del match di San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Pioli!. Tutto pronto a San Siro per Inter Fiorentina, la sfida di stasera valevole per la 9^ giornata della Serie A 202526. Nerazzurri chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di sabato contro il Napoli per 3 ad 1. La Viola di Pioli naviga in cattive acque a livello di classifica, ed è reduce dal pareggio rimediato contro il Bologna per 2 a 2. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 27? percussione eccezionale di Bastoni che trova la grande parata di De Gea con il piede! Risultato che rimane sullo 0-0. 🔗 Leggi su Internews24.com
LIVE - Inter-Fiorentina 0-0, 29': sprint pazzesco di Bastoni, ma De Gea riesce a stoppare la sua conclusione - Altra grande giocata di Bastoni che sventaglia per Dimarco che aggancia la palla poi prova a metterla per Esposito, anticipato da ... fcinternews.it scrive
LIVE - Inter-Fiorentina 0-0, 11': primi due squilli per Lautaro Martinez di testa, pallone sempre fuori misura - Altro colpo di testa di Lautaro nel mezzo della mischia in area, palla alta. Segnala fcinternews.it
LIVE, Inter-Fiorentina 0-0: Sucic e Esposito titolari, Bisseck centrale - Nerazzurri reduci dal ko contro il Napoli al Maradona, Chivu punta subito al riscatto e per farlo dovrà superare la Firoentina. Come scrive fcinter1908.it