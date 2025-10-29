Manca davvero poco al match tra Inter e Fiorentina, in programma a San Siro nel turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di Serie A. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno intenzione di riscattarsi dopo lo stop del Maradona contro il Napoli di sabato scorso. Tra polemiche e dibattiti per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c’è Pio Esposito con Lautaro, Bisseck al posto di Acerbi