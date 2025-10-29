Inter Fiorentina la panchina di Pioli scotta ma non è ancora a rischio | il tecnico studia la miglior formazione con pochi cambiamenti

Inter News 24 . Le idee. La Scala del calcio è pronta ad accogliere Inter-Fiorentina, una sfida tra due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. I nerazzurri di Cristian Chivu, pur feriti dalla sconfitta di Napoli, restano nelle zone altissime della classifica. I viola, al contrario, navigano in acque agitate: penultimi in classifica, sono reduci da un pareggio dolceamaro contro il Bologna (rimontato da 0-2) e dalla rabbia per la sconfitta contro il Milan, decisa da un rigore contestato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, la panchina di Pioli scotta ma non è ancora a rischio: il tecnico studia la miglior formazione con pochi cambiamenti

Altre letture consigliate

? #InterFiorentina, le probabili formazioni: torna #Comuzzo, cambi a centrocampo #SerieA #Fiorentina - X Vai su X

Serie A 25/26 Matchday9 Inter Fiorentina ? Stadio Giuseppe Meazza - San Siro - Milano Wed 29 Oct 2025 ?7.45PM WET (19.45 CET) The Wool Shed FORZA RAGAZZI #SerieAEnilive #InterClubDublin #FratelliDelMondo #fcint - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu, a caccia di riscatto dopo il ko contro il Napoli, ospitano al Meazza la Viola di Stefano Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato ... tuttosport.com scrive

Inter-Fiorentina: dove vederla, formazioni e precedenti - Fiorentina 29/10 ore 20:45 su DAZN: probabili formazioni con Chivu e Pioli in panchina, assenza Mkhitaryan, ballottaggi chiave e precedenti storici ... lifestyleblog.it scrive

Diretta Inter-Fiorentina: probabili formazioni, orario e info streaming - L'Inter contro la Fiorentina non può permettersi errori visto che davanti il Napoli non ha frenato a Lecce. Scrive milano.cityrumors.it