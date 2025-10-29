Inter Fiorentina grande cornice di pubblico a San Siro! Ecco quanti sono i supporters nerazzurri
Inter News 24 Inter Fiorentina, il dato sul pubblico nerazzurro a San Siro in occasione della sfida contro i Viola: le ultime sul match. San Siro si conferma ancora una volta il teatro ideale delle grandi serate di calcio. In occasione del match tra Inter e Fiorentina, valido per la nona giornata di Serie A, il club nerazzurro ha comunicato il dato ufficiale relativo agli spettatori presenti sugli spalti: 71.096 persone hanno assistito alla partita, con 660 tifosi viola sistemati nel settore ospiti. Un numero che testimonia ancora una volta la straordinaria passione del popolo interista, capace di riempire quasi completamente gli spalti nonostante il turno infrasettimanale e le temperature autunnali. 🔗 Leggi su Internews24.com
