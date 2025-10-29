Inter-Fiorentina formazioni ufficiali | Bisseck al centro Davanti spazio a Lautaro-Esposito
Inter-Fiorentina formazioni ufficiali. L’Inter di Cristian Chivu si prepara a scendere in campo questa sera a San Siro per affrontare la Fiorentina. La grande novità di formazione riguarda il reparto arretrato. Yann Bisseck, finora impiegato solo a gara in corso o in posizione laterale, partirà per la prima volta da titolare come difensore centrale nel cuore della difesa a tre. Accanto a lui agiranno Akanji e Bastoni, mentre sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, pronti ad allargare il gioco e supportare la manovra offensiva. Nel centrocampo dell’Inter, Chivu punta su Sucic. Il croato affiancherà Barella e Calhanoglu, con l’obiettivo di dare freschezza e intensità a una mediana che contro il Napoli aveva faticato a trovare ritmo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
