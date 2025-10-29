Inter Fiorentina Diouf e Luis Henrique ancora ai margini Serve altro tempo per ambientarsi
Inter News 24 Inter Fiorentina: Diouf e Luis Henrique non faranno parte degli undici titolari per la gara di questa sera. Serve altro tempo ai nuovi acquisti. In casa Inter, le novità di mercato Andy Diouf e Luis Henrique restano per ora ai margini delle rotazioni di Cristian Chivu. Come riporta Sky Sport, il tecnico rumeno, dopo la sconfitta di Napoli e a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, non sembra intenzionato a ricorrere a un turnover profondo, preferendo affidarsi ancora ai titolari. Nonostante la necessità di far rifiatare alcuni elementi chiave come Denzel Dumfries, e l’assenza di Henrikh Mkhitaryan per infortunio, i due nuovi arrivati continueranno probabilmente a partire dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com
