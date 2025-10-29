Inter Fiorentina Chivu obbligato a fare bene per questo motivo non giocherà come avrebbe voluto
Inter News 24 Inter Fiorentina: ecco come avrebbe voluto schierare i suoi Cristian Chivu nel caso in cui avesse vinto contro il Napoli. L’Inter di Cristian Chivu affronta questa sera la Fiorentina nella nona giornata di Serie A, in una gara che promette tensione e significato per entrambe le squadre. I nerazzurri, reduci dal ko di Napoli – il terzo nelle prime otto partite – cercano di rialzarsi davanti al pubblico di San Siro, che tornerà a sostenere la squadra dopo la fine dello sciopero del tifo. Emergenza tra i pali e formazione quasi confermata. Il tecnico rumeno dovrà fare a meno di Josep Martinez, portiere spagnolo coinvolto nel recente dramma che ha scosso l’ambiente nerazzurro, e del terzo estremo difensore Di Gennaro, operato di recente. 🔗 Leggi su Internews24.com
