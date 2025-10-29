Inter Fiorentina chance per Calligaris in panchina | sarà lui il secondo portiere! Ecco chi è
Inter News 24 il giovane estremo difensore nerazzurro. Una notizia shock ha scombussolato la vigilia di Inter-Fiorentina. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, è stato coinvolto in un tragico incidente stradale a Fenegrò, nel Comasco, in cui ha perso la vita un anziano di 81 anni. Il portiere spagnolo è ora indagato per omicidio stradale e, comprensibilmente, dovrà stare lontano dai campi per un periodo ancora da definire. Questa drammatica vicenda, unita all’infortunio del terzo portiere Raffaele Di Gennaro (frattura al polso), crea un’emergenza improvvisa tra i pali per il tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Annullata la conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Fiorentina - X Vai su X
SETTIMANA DI GRANDE CALCIO da BIM’S! Domani martedì 28 ottobre ore 20:45 Atalanta – Milan Mercoledì ore 18:30 Juventus – Udinese e ore 20:45 Inter – Fiorentina Posti limitati, e si stanno già riempiendo! Qui il calcio si guarda con una birr - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Inter-Fiorentina 29 ottobre 2025: chiamata da non fallire - Fiorentina, mercoledì 29 ottobre 2025 alle 20:45 al Meazza, offre una sfida cruciale per entrambe le squadre in Serie A Enilive: l'Inter cercherà il riscatto mentre la Fiorentina è in cerca di p ... Da bottadiculo.it
Inter, 3 esordi da segnare: Mosconi, Lavelli e Calligaris in campo con l'U23 - Nonostante la sconfitta contro il Lecco, rimane una nota positiva per i nerazzurri: il debutto di tre "prodotti" del vivaio. tuttomercatoweb.com scrive