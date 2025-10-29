Inter Fiorentina chance per Calligaris in panchina | sarà lui il secondo portiere! Ecco chi è

Inter News 24 il giovane estremo difensore nerazzurro. Una notizia shock ha scombussolato la vigilia di Inter-Fiorentina. Il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, è stato coinvolto in un tragico incidente stradale a Fenegrò, nel Comasco, in cui ha perso la vita un anziano di 81 anni. Il portiere spagnolo è ora indagato per omicidio stradale e, comprensibilmente, dovrà stare lontano dai campi per un periodo ancora da definire. Questa drammatica vicenda, unita all’infortunio del terzo portiere Raffaele Di Gennaro (frattura al polso), crea un’emergenza improvvisa tra i pali per il tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

