Inter Fiorentina bivio troppo importante | spaventa la statistica in difesa

Inter News 24 Inter Fiorentina, il test di solidità mentale questa sera alle 20:45 a San Siro per i nerazzurri di Chivu. Spaventa la statistica in difesa. La gara contro la Fiorentina non è un semplice impegno di campionato per l’Inter, ma un bivio troppo importante per la classifica. Dopo la sconfitta contro il Napoli, che ha permesso ai partenopei di volare a +6, i nerazzurri devono reagire immediatamente. La speranza di Cristian Chivu è che la squadra ritrovi l’energia agonistica necessaria per distrarsi dal momento difficile che unisce la crisi in campo al recente dramma umano che ha coinvolto Josep Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fiorentina, bivio troppo importante: spaventa la statistica in difesa

