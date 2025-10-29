Inter-Fiorentina 3-0 notte fonda a San Siro

Firenze, 29 ottobre 2025 - Notte fonda a San Siro per la Fiorentina, con la squadra di Pioli sconfitta 3-0 dall' Inter di Chivu. Primo tempo ordinato in difesa e terminato 0-0, nella ripresa l'Inter ha azzannato la gara e per la Fiorentina non c'è stato niente da fare. Pioli sceglie di cambiare in partenza rispetto alla partita contro il Bologna. Non solo negli uomini ma anche nella filosofia, con Nicolussi Caviglia e Fagioli che rimangono entrambi in panchina per far posto a compagni più muscolari come Sohm e Ndour. Novità anche in difesa, dove torna Comuzzo e trova una maglia da titolare anche Viti al posto di Ranieri.

