Inter Fiorentina 3-0 | nerazzurri sbrigano la pratica nel secondo tempo

Inter Fiorentina 3-0. L’Inter è tornata. Dopo lo stop di Napoli, i nerazzurri di Cristian Chivu rispondono con autorità e qualità travolgendo la Fiorentina per 3-0 a San Siro. Un successo netto, costruito nella ripresa dopo un primo tempo più contratto, e firmato da un protagonista assoluto: Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta e leader totale in mezzo al campo. In mezzo, la perla di Petar Sucic, sempre più inserito negli schemi del tecnico romeno. Primo tempo bloccato, poi l’Inter cambia marcia. San Siro gremito (oltre 71mila spettatori) ha dovuto attendere più di un’ora per vedere l’Inter imporsi su una Fiorentina ordinata e difensiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

