Inter Fiorentina 3-0 Chivu torna a sorridere mentre Pioli affonda | come è andata la partita dei nerazzurri che torna a +3 sui bianconeri

Inter Fiorentina 3-0, Chivu torna a sorridere mentre Pioli affonda: la sintesi della sfida di San Siro. Una reazione da grande squadra, una vittoria per scacciare i fantasmi. L’ Inter dimentica la sconfitta di sabato a Napoli e travolge 3-0 una Fiorentina in crisi nerissima, in una serata a San Siro che si chiude con i cori di scherno (“Pioli is on fire”) all’indirizzo dell’ex tecnico. La squadra nerazzurra doveva sistemare i conti rimasti sospesi e lo ha fatto con un secondo tempo dominante, dopo 45 minuti di assedio sterile. Per i toscani, rannicchiati a protezione della propria area di rigore per lunghi tratti, la strategia difensiva regge solo un tempo, prima di crollare sotto i colpi dei singoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Fiorentina 3-0, Chivu torna a sorridere mentre Pioli affonda: come è andata la partita dei nerazzurri che torna a +3 sui bianconeri

