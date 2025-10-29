Inter-Fiorentina 3-0 | Calhanoglu e Sucic lanciano i nerazzurri al terzo posto

(Adnkronos) – L'Inter supera 3-0 la Fiorentina a San Siro oggi, mercoledì 29 ottobre, e si riporta in scia di Napoli e Roma, agganciando il Milan a 18 punti. Dopo un primo tempo complicato con la squadra di Pioli molto chiusa, l'Inter vola nella ripresa e va in rete con le invenzioni di Calhanoglu e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

