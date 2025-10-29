Inter Bonny | È il club che sognavo ho lavorato duramente
Protagonista del matchday, format disponibile sui canali social dell’Inter, è Ange-Yoan Bonny, attaccante che sta dimostrando tutte le sue qualità in questo periodo in nerazzurro, complice l’assenza di Marcus Thuram, ancora out per infortunio. L’ex Parma ha parlato così ai microfoni del club: “Il calcio è stato un colpo di fulmine per me. Quando da bambino ho messo per la prima volta i piedi sul campo ho provato una sensazione incredibile e ho capito che non avrei più potuto farne a meno”. E continua: “ L’Inter è un grandissimo Club, da bambino hai dei sogni e quando cresci quegli stessi sogni diventano obiettivi e io ho lavorato duramente per ottenerli”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
