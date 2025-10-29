Intelligenza Artificiale e Strumenti di Office 365 a supporto dell’inclusione didattica Corso gratuito in collaborazione con Microsoft

SO.GE.S. srl, in collaborazione con Microsoft Italia presenta il webinar Intelligenza Artificiale e Strumenti di Office 365 a supporto dell’inclusione didattica Il webinar offre ai docenti un approfondimento pratico su come personalizzare i percorsi di apprendimento utilizzando in modo efficace gli strumenti digitali di Office 365. Partendo dall’esperienza diretta in classe, la formatrice mostrerà esempi concreti e . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elon #Musk ha lanciato la sua enciclopedia online, #Grokipedia: la prima compilata dall’intelligenza artificiale. Una sfida a Wikipedia, che il miliardario giudica “troppo di parte”. #Tg1 Marco Valerio Lo Prete - facebook.com Vai su Facebook

“Intelligenza artificiale e P.A, una concreta prospettiva”. Il convegno si terrà lunedì 13 ottobre dalle ore 9.30 presso il Polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, situato in piazza Visconti di Venosta, 2 a Santena (TO). - X Vai su X

Ciclo di 5 webinar. Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica: strumenti e strategie per semplificare il lavoro - Descrizione del corso Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizz ... Da orizzontescuola.it

Usare l’intelligenza artificiale per organizzare lavoro, tempo e scadenze in modo pratico ed efficace – La recensione della settimana - Impara a usare l’intelligenza artificiale per organizzare lavoro e scadenze in modo pratico, con workflow e assistenti digitali personalizzati. diritto.it scrive

Hackathon IA e Neurodivergenze: potenziare l'efficacia sul lavoro con l'intelligenza artificiale - Due giornate intense — 25 e 26 ottobre 2025 — all'Università degli Studi Link di Roma, dove 66 partecipanti divisi in 17 team hanno sviluppato soluzioni digitali ad alto impatto sociale. Si legge su ilsole24ore.com