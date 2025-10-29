Intelligenza Artificiale confonde busta di patatine per un’arma | studente ammanettato a scuola

29 ott 2025

L’episodio solleva dubbi sull’uso dell’intelligenza artificiale per la sicurezza scolastica, infatti, un adolescente afroamericano è stato ammanettato da agenti armati all’interno di una scuola del Maryland, dopo che un sistema di rilevamento armi basato su intelligenza artificiale aveva segnalato una busta di patatine vuota come potenziale minaccia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

