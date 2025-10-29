Integrazioni alle classi di concorso A11 A12 A13 | nuove opportunità con l’Università Link

Come accedere alle classi di concorso A11, A12 e A13 Il mondo della scuola sta cambiando e, di conseguenza, anche le regole per accedere all’insegnamento.Con il Decreto Ministeriale n. 2552023, il Ministero dell’Istruzione ha ridefinito alcune classi di concorso dell’area letteraria, unificando la classe di concorso A12 (Discipline letterarie negli istituti di II grado) e . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

HALLOWEEN IN ENGLISH! Durante le ore di inglese, gli alunni delle classi VI, VII, VIII e IX di Sicciole si sono immersi nel mondo di Halloween, scoprendone le origini, le leggende e le curiosità attraverso immagini, racconti e brevi video. L’attività ha - facebook.com Vai su Facebook

Domanda concorso PNRR3: non si inseriscono i CFU integrativi per l’accesso alla classe di concorso. Pillole di Question Time - Nel question time del 27 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta ... Scrive orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: lodevole servizio, CFU integrativi per la classe di concorso, quali “30 CFU scegliere”. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: sono due i bandi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato lo scorso 10 ottobre, e ... orizzontescuola.it scrive

D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso concorso A011 – Pubblicazione integrazione graduatoria di merito ai sensi ... - 3059, per la classe di concorso B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, per la regione Veneto. Secondo informazione.it