Integratori per sportivi | cosa scegliere e come usarli

Negli ultimi anni l’attenzione verso gli integratori alimentari per sportivi è cresciuta notevolmente tra chi pratica sport a qualsiasi livello. L’offerta sul mercato è vasta e comprende prodotti pensati per aumentare la massa muscolare, migliorare la resistenza, accelerare il recupero e integrare carenze nutrizionali. È importante però distinguere tra ciò che è supportato da evidenze scientifiche e le promesse di marketing. Gli integratori non sostituiscono una dieta equilibrata, ma possono rappresentare un supporto mirato se usati correttamente e in combinazione con allenamento e alimentazione adeguati. 🔗 Leggi su Oasport.it

