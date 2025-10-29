Intasavano il Cup con false prenotazioni per lavorare meno denunciati dieci medici di Careggi

Firenze, 29 ottobre 2025 – Esami diagnostici e prestazioni sanitarie specialistiche prenotate al Cup di Careggi, tutte a nome dello stesso paziente che in realtà di prestazioni ne aveva prenotata solo una. False prenotazioni con le quali intasavano di proposito le liste d’attesa in modo da avere meno da fare, meno lavoro da sbrigare. Potevano così – in particolare nelle mattine di luglio e agosto – avere più tempo libero. Le matine d’estate. La pesantissima accusa vede al centro del caso dieci medici specializzando di Careggi per fatti dell’estate 2023. La vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri del Nas di Firenze durante una serie di controlli sulle liste d’attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intasavano il Cup con false prenotazioni per lavorare meno, denunciati dieci medici di Careggi

