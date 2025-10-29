Insulti e minacce dai novax | Burioni arriva la drastica decisione Addio per sempre

Il professor Roberto Burioni, noto virologo e divulgatore scientifico, ha preso una decisione drastica e significativa che segna un punto di svolta nel suo rapporto con i social network e con una parte del suo vasto pubblico. Dopo anni di incessanti attacchi, minacce e campagne diffamatorie, il professore ha scelto di abbandonare la pubblicazione dei contenuti scientifici su Facebook, piattaforma dove contava ben 736mila follower. Le motivazioni dietro questa scelta sono profonde e risalgono a un lungo periodo di vessazioni e insulti che hanno coinvolto non solo lui ma anche la sua famiglia. Le accuse rivoltegli erano delle più gravi: è stato definito assassino, incompetente, farabutto e corrotto.

