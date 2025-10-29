Instabilità almeno fino ad Halloween Ma le temperature sono sopra le medie autunnali

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Tempo in peggioramento per l’arrivo di umide correnti meridionali che accompagnano una perturbazione atlantica. Nei giorni a seguire proseguiranno condizioni di tempo variabile, ma in un contesto generalmente stabile e con temperature sopra le medie stagionali. Mercoledì 29 ottobre 2025 Tempo previsto: cielo molto nuvoloso ovunque con brevi schiarite su Alpi e settori orientali. Fino al pomeriggio brevi piovaschi o pioviggini tra Prealpi e pianura centro-occidentale, dalla serata precipitazioni più diffuse e insistenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

