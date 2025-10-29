Insieme per ’salvare’ gli orionini Non devono lasciare la cittadina

Il sindaco chiama, il mondo delle imprese risponde. Al centro il tentativo di ’salvare’ gli orionini e impedire che dopo 75 anni di presenza a Copparo vengano spostati dalla cittadina. "Nel condividere la riflessione del sindaco, la sua gratitudine verso don Daniele per i suoi 20 anni di sacerdozio – così interviene sui Social Paolo Cirelli, segretario provinciale Confartigianato – faccio mie le esortazioni affinché la Piccola Opera della Divina Provvidenza di San Luigi Orione non si allontani dal nostro territorio ancora largamente bisognoso del messaggio e del carisma di Don Orione. Impegniamoci tutti per continuare a credere che la comunità copparese riesce ad essere unita e coesa nei momenti delicati della propria storia e del proprio destino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

